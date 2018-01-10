В Челябинской области на развитие образования до 2025 года направят почти 148 млрд рублей

Губернатор Борис Дубровский утвердил госпрограмму развития системы образования в Челябинской области до 2025 года. На ее финансирование будет направлено почти 148 млрд рублей, более 300 млн рублей будет привлечено из федерального бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как отметил Борис Дубровский, Южный Урал сохраняет статус одного из ведущих регионов по уровню развития образовательной системы.

"На сегодня область входит в первую десятку регионов России по количеству обучающихся. У нас 3 тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью, и многие из них регулярно попадают в рейтинги лучших по стране", – подчеркнул он.

В рамках программы планируется увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 75%; увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей до 53%.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, главный результат программы – это качественное образование, доступное для всех. "Проводимая деятельность способствует решению задач, установленных федеральным и региональным законодательством, что позволит в системе образования обеспечить рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области", - считает он.