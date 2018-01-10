США для сдерживания России и Китая создают новую ядерную боеголовку

В планы Вашингтона входит разработка маломощных ядерных боеголовок. Об этом рассказал британской газетеThe Guardian бывший чиновник администрации Барака Обамы.

Консультант бывшего американского президента по контролю над вооружением и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал рассказал о планах Пентагона модифицировать предназначенные для запуска с подводных лодок ракеты Trident D5 с ядерными боеголовками.

Он подчеркнул, что действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

"Как мне рассказали, данные разработки призваны донести соответствующее сообщение до России, Северной Кореи и Китая. Они уверяют, что это хороший, умеренно-сильный язык, с помощью которого становится ясно, что любые попытки России или КНДР применить ядерное оружие обернутся для них масштабными последствиями", - заявил бывший советник Обамы.

Администрация президента США Дональда Трампа, таким образом, планирует частично снять ограничения на разработку и использование ядерного оружия, отмечает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Пентагоне сообщили, что приступили к созданию перспективных комплексов мгновенного глобального удара. Эта тема обсуждалась на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Генассамблеи ООН. Представитель Минобороны РФ Александр Емельянов рассказал, что Пентагон реализует "концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений". По его словам, "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы". Разработка комплексов идет параллельно с совершенствованием систем ПРО, эффективность которых, по мнению Емельяненко, значительно возрастет после "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил.