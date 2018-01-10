Авторы проектов, представленных губернатору ХМАО в режиме "онлайн", получат поддержку

В Югре подведены итоги первой онлайн-конференции #ГубернаторОнлайн. Главным итогом конференции стал перечень поручений главы региона Натальи Комаровой. Они опубликованы на официальной странице проекта, передает корреспондент Накануне.RU.



Губернатор распорядилась в целях анализа, классификации инициатив, поступивших по результатам онлайн-конференции с представителями интернет-сообщества сформировать рабочую группу профильных исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителей Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также инициаторов предложений и поручить рабочей группе до 1 февраля 2018 г. вынести на рассмотрение правительства Югры предложения по практической реализации проектов.

Департаменту общественных и внешних связей Югры совместно с исполнительными органами государственной власти региона, осуществляющими полномочия по оказанию государственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Югры, реализовать краудсорсинговый проект по формированию единых подходов, условий организации конкурсных процедур для предоставления государственной финансовой поддержки в форме "Грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Напомним, в рамках конференции обсуждались молодежные инициативы и проекты, отбор которых проводили модераторы дискуссии. Общее количество поступивших инициатив составило 241, все они разбиты по направлениям: массовый спорт, киберспорт, творчество, интеллектуальные игры, туризм, экологические проекты, дискуссионные клубы.

В прямом эфире онлайн-конференцию просмотрели более 500 человек на площадке "Ютуба", на площадке "ВКонтакте", по данным организаторов, более 23 тыс. пользователей.