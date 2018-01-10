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Авторы проектов, представленных губернатору ХМАО в режиме "онлайн", получат поддержку
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#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры (2017) | Фото: vk.com/yugraonline

В Югре подведены итоги первой онлайн-конференции #ГубернаторОнлайн. Главным итогом конференции стал перечень поручений главы региона Натальи Комаровой. Они опубликованы на официальной странице проекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор распорядилась в целях анализа, классификации инициатив, поступивших по результатам онлайн-конференции с представителями интернет-сообщества сформировать рабочую группу профильных исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителей Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также инициаторов предложений и поручить рабочей группе до 1 февраля 2018 г. вынести на рассмотрение правительства Югры предложения по практической реализации проектов.

Департаменту общественных и внешних связей Югры совместно с исполнительными органами государственной власти региона, осуществляющими полномочия по оказанию государственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Югры, реализовать краудсорсинговый проект по формированию единых подходов, условий организации конкурсных процедур для предоставления государственной финансовой поддержки в форме "Грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Напомним, в рамках конференции обсуждались молодежные инициативы и проекты, отбор которых проводили модераторы дискуссии. Общее количество поступивших инициатив составило 241, все они разбиты по направлениям: массовый спорт, киберспорт, творчество, интеллектуальные игры, туризм, экологические проекты, дискуссионные клубы.

В прямом эфире онлайн-конференцию просмотрели более 500 человек на площадке "Ютуба", на площадке "ВКонтакте", по данным организаторов, более 23 тыс. пользователей.

Другие новости по темам: губернатор югры, наталья комарова, он-лайн пресс-конференция, год добровольчества
10.01.2018 10:20 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
12:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.12.2017 13:19 Мск
Выход югорского губернатора в "онлайн" в округе заметили сотни, а, может, и тысячи

Ранее 22.12.2017 13:16 Мск
Губернатора Югры выводят в Рунет. Популярность хотят прирастить за счет соцсетей и столицы Самотлора.








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Авторы проектов, представленных губернатору ХМАО в режиме "онлайн", получат поддержку
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