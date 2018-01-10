Игнатьевскую пещеру закроют для туристов

С 1 февраля экскурсии по маршруту "Игнатьевская пещера – святилище каменного века" проводиться не будут. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Допуск в Игнатьевскую пещеру будет закрыт для туристов. Посещать объект культурного наследия на время проведения работ по его сохранению смогут только реставраторы, археологи, спелеологи, специалисты и студентов ВУЗов, а также сотрудники ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".

Нарушителям грозит административный штраф.