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Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
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Шарташский лесопарк, Каменные палатки (2017) | Фото: Накануне.RU

Директор Шарташского лесного парка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Открытый конкурс позволяет конкурентно формировать управленческие команды, привлекать профессиональных и инициативных людей, отмечал глава региона. Кандидатуры на должность директора Шарташского лесного парка поможет оценить экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В состав комиссии также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, перед директором Шарташского лесного парка стоят сложные задачи, и требования к соискателям будут высокими.

"ГБУ СО "Шарташский лесной парк", по сути, является первым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный, который не просто наберет штат сотрудников, но сформирует команду, способную выполнить поставленные перед учреждением задачи", – отметил Алексей Кузнецов.

Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона: должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Здесь появятся велосипедные и пешеходные дорожки, будет организовано освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить к 2020 году.

Впервые в Свердловской области практика открытого отбора была применена при определении министра инвестиций и развития региона. В результате открытых конкурсных процедур на пост была назначена Виктория Казакова. Однако на пост министра экономики Свердловской области пока никто не назначен.

Другие новости по темам: Шарташский лесопарк, директор, Куйвашев, Екатеринбург
10.01.2018 10:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.12.2017 12:03 Мск
"Нужен человек, который знает, что делать": директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут на конкурсной основе

Ранее 22.11.2017 11:26 Мск
Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году

Ранее 12.09.2017 09:45 Мск
В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке проведут санитарно-оздоровительные рубки








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Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
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