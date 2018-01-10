Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора

Директор Шарташского лесного парка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Открытый конкурс позволяет конкурентно формировать управленческие команды, привлекать профессиональных и инициативных людей, отмечал глава региона. Кандидатуры на должность директора Шарташского лесного парка поможет оценить экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В состав комиссии также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, перед директором Шарташского лесного парка стоят сложные задачи, и требования к соискателям будут высокими.

"ГБУ СО "Шарташский лесной парк", по сути, является первым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный, который не просто наберет штат сотрудников, но сформирует команду, способную выполнить поставленные перед учреждением задачи", – отметил Алексей Кузнецов.

Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона: должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Здесь появятся велосипедные и пешеходные дорожки, будет организовано освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить к 2020 году.

Впервые в Свердловской области практика открытого отбора была применена при определении министра инвестиций и развития региона. В результате открытых конкурсных процедур на пост была назначена Виктория Казакова. Однако на пост министра экономики Свердловской области пока никто не назначен.