В двух районах Свердловской области назначены новые прокуроры

Приказами Генерального прокурора России Юрия Чайки назначены прокуроры Талицкого и Новолялинского районов Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Так, на должность прокурора Талицкого района назначен младший советник юстиции Григорий Чесноков. Он имеет высшее юридическое образование, в 2009 году окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В органах прокуратуры служит с 2009 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, прокурора отдела по надзору за соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области.

С июля 2014 года Григорий Чесноков занимал должность заместителя прокурора Красноуральска. До назначения на должность прокурора Талицкого района с апреля 2017 года работал прокурором отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области. Ранее занимавший должность прокурора Талицкого района Сергей Симонов в 2017 году был назначен прокурором Нижнесергинского района.

Кроме этого, на должность прокурора Новолялинского района назначен младший советник юстиции Александр Михайленко. Он также имеет высшее юридическое образование, закончил в 2007 году Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры трудится с 2007 года, последовательно занимая должности помощника и старшего помощника прокурора Новолялинского района.

С октября 2014 года Александр Михайленко был заместителем прокурора Новолялинского района. В свою очередь, ранее занимавший должность районного прокурора Игорь Ишеев в 2017 году был назначен прокурором Нижней Туры.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле прошлого года Юрий Чайка назначил нового прокурора Верхней Пышмы, а его предшественника перевел в Екатеринбург.