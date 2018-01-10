С начала этого года пограничники Зауралья не пустили в страну 25 иностранцев, которым запрещен въезд в Россию

Пограничники Зауралья с начала этого года не пустили в страну через пункт пропуска в регионе 18 тонн санкционных продуктов, а также выявили 25 иностранцев, въезд в Россию которым запрещен.

Пограничники Курганской области продолжали круглосуточно осуществлять свою деятельность на госгранице, в пунктах пропуска через границу и на приграничной территории. За первые дни 2018 года пограничниками неоднократно выявлялись нарушения законодательства в области охраны государственной границы со стороны российских и иностранных граждан.

Помимо "санкицонки" и выявление иностранцев, пограничники по различным основаниям не пропустили через границу более 40 человек, из них 14 граждан Турции, которые не имели российских виз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Также за этот период привлечено к административной ответственности более 30 лиц за нарушение режима границы и пограничного режима, наложено административных штрафов на общую сумму более 50 тыс. рублей.