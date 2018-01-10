Не стало народного артиста России Михаила Державина

Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года.

Как сообщили Накануне.RU в театре, о дате прощания и похорон объявят позднее.

Михаил Державин окончил Театральное училище им. Щукина. С 1959 по 1967 год Державин работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной, с 1968 года перешел в Театр сатиры.

Державин также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них: "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990). Озвучивал мультфильмы. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (а середине 1980-х годов) и "Хочу знать" (в 2007-2013 годах).