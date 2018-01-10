В Свердловской области суд приостановил деятельность двух политических партий

Свердловский областной суд рассмотрел иск Главного управления Министерства юстиции России к региональному отделению "Партии свободных граждан". По решению суда деятельность данной политической партии будет приостановлена на шесть месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, основанием для такого решения стало нарушение партией пункта 3 статьи 34 федерального закона "О политических партиях". Речь идет о непредоставлении в избирательную комиссию Свердловской области сведений о поступлении и расходовании средств партии.

"Аналогичное решение вынесено и в отношении регионального отделения партии "Российская партия народного управления" в Свердловской области, нарушившей, помимо статьи 34, пункт 2 и пункт 4 статьи 27 ФЗ "О политических партиях" – не представила в федеральный уполномоченный орган информацию о продолжении своей деятельности", - добавили в областном суде.

Там уточнили, что данное решение может быть обжаловано в течении месяца.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года на Среднем Урале был утвержден список партий, чьим кандидатам не требуется сбор подписей для участия в выборах.