Вводимый повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга коснется всего наземного транспорта

В Екатеринбурге с 1 февраля введут повременной тариф на наземный транспорт. Об особенностях нововведения рассказал сегодня на брифинге председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для начала правильно называть тариф не повременным, а пересадочным, ведь основное его назначение - обеспечить людям достаточно комфортную возможность пересаживаться на транспорт в нужном направлении, - отметил Федотов. - Пусть каждый решает сам, как ему будет удобнее".

Напомним, что в течение 3,5 месяцев в городе проводилось тестирование нового тарифа.

"Результат в сугубо техническом плане получился хорошим. Было порядка 135 активных пользователей карт, около 85% пользователей выбрало 30-минутный тариф за 28 руб., оставшиеся 15% - 60-минутный за 40 руб. 55% пользовавшихся 30-минутным тарифом успевало делать одну и более пересадку, около 33% успевало делать более двух пересадок. Более 70% пользователей часового тарифа успевало пересаживаться два и более раз, 20% - более трех раз", - рассказал он.

По его словам, тестирование тарифа прошло успешно, поэтому с 1 февраля текущего года было принято решение ввести новые тарифные планы в дополнение к уже существующим.

Федоров пояснил, что у тех пользователей, которые на сегодняшний день имеют существующую карту, есть возможность перепрограммировать Е-карту на возможность пересадочного тарифа. Или же приобрести новую.

"У нас заказано дополнительное количество карт, они будут немного отличаться дизайном. Разницы между ними практически нет", - отмечает он. По его словам, карты будут выдаваться в любых пунктах обслуживания, где есть возможность пополнения карты. Жителям уральской столицы новая карта обойдется в 75 руб.

Также он отметил, что картой можно будет воспользоваться на всех видах наземного транспорта: как муниципального, так и коммерческого. Однако в екатеринбургском метро внедрять повременной тариф пока не планируется. "На сегодняшний день у нас есть техническое ограничение, связанное с тем оборудованием, которое у нас применяется для контроля оплаты проезда метрополитена", - пояснил он.

Он также отметил, что перехода исключительно на пересадочный тариф не предусматривается. "Мы планируем, что в ближайшее время все тарифные планы будут действовать наравне друг с другом", - добавил он.