Главврач красноярского перинатального центра арестован за миллионные откаты

Главного врача красноярского перинатального центра и главную медсестру медучреждения подозревают во взяточничестве при заключении госконтрактов.

Как сообщили Накануне.RU в СУСКР по Красноярскому краю, главврач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, медсестра выступала в роли посредника при получении взяток.

"В ноябре 2017 года главным врачом была получена первая часть взятки в сумме 70 тысяч рублей из заранее обещанной предпринимателем суммы взятки, которая составляла 1 миллион рублей, - сообщили в ведомстве. - В декабре 2017 года главной медсестре другим предпринимателем была передана часть взятки в сумме 200 тысяч рублей, которую она намеревалась передать своему руководителю".

Кроме того, установлено несколько фактов получения взяток от представителей медицинских организаций.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Главврач находится под арестом сроком на два месяца.