Сократили срок на месяц. В Курганском облсуде изменили приговор экс-главе КГУ Михаилу Ерихову

В Кургане изменили приговор бывшему руководителю Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову - ранее он был осужден городским судом за растрату денег вуза, передает корреспондент Накануне.RU.

Ерихову в октябре прошлого года назначили наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. 10 января облсуд смягчил экс-ректору наказание, сократив срок тюремного заключения и снизив сумму штрафа.

Решение облсуда - назначить Ерихову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима (срок сокращен на 1 месяц - прим. ред.), сумма штрафа уменьшилась до 1 млн 363 тыс. руб.

Сам Михаил Ерихов с приговором не согласился.