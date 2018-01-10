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Сократили срок на месяц. В Курганском облсуде изменили приговор экс-главе КГУ Михаилу Ерихову
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Михаил Ерихов, приговор (2017) | Фото: Накануне.RU

В Кургане изменили приговор бывшему руководителю Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову - ранее он был осужден городским судом за растрату денег вуза, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ерихову в октябре прошлого года назначили наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. 10 января облсуд смягчил экс-ректору наказание, сократив срок тюремного заключения и снизив сумму штрафа.

Решение облсуда - назначить Ерихову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима (срок сокращен на 1 месяц - прим. ред.), сумма штрафа уменьшилась до 1 млн 363 тыс. руб.

Сам Михаил Ерихов с приговором не согласился.

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10.01.2018 09:21 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.10.2017 13:25 Мск
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Сократили срок на месяц. В Курганском облсуде изменили приговор экс-главе КГУ Михаилу Ерихову
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