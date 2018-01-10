Челябинский штаб Павла Грудинина возглавил коммунист Игорь Егоров

Первый секретарь Челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты Павла Грудинина. 13 января он проведет первую встречу со сторонниками кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.

Первое заседание областного предвыборного штаба прошло 9 января.

"Было решено провести встречу со всеми желающими помочь в агитации за Грудинина 13 января. Проведёт собрание руководитель областного штаба, первый секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров", - сообщили в пресс-службе обкома.

Как сообщало Накануне.RU, 23 декабря съезд КПРФ путем тайного голосования выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ в 2018 году. 28 декабря он подал документы в ЦИК РФ.