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Тюменская область развивает импортозамещение в нефтегазовой сфере
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Заседание рабочей группы Госсовета промышленная политика регионов Владимир Якушев (2017) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область развивает импортозамещение в нефтегазовой сфере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Областной департамент инвестполитики отмечает эффективность возмещения из регионального бюджета нефтегазовым компаниям стоимости оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на тюменских предприятиях в размере 5%.

Благодаря такой мере поддержки, в 2017 г. у 20 предприятий Тюменской области закуплена продукция на общую сумму более 2 млрд руб. Подписан ряд стратегических документов, направленных на развитие промышленности региона, соглашений о сотрудничестве и дорожных карт по использованию продукции тюменских предприятий в интересах крупнейших нефтегазовых компаний "Газпром нефть", "Роснефть", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР Холдинг". С 2016 г. реализуется соглашение с "Газпромом".

Продолжается освоение производства импортозамещающей продукции. 87 предприятий Тюменской области (в 2016 году их было 57) участвуют в реализации федеральных отраслевых планов импортозамещения по 93 проектам со 192 номенклатурными позициями. Кроме того, вне рамок федеральных отраслевых планов 64 предприятия реализуют 98 проектов по региональному плану импортозамещения.

"Соглашение ОПЕК+ пока продлено и, как мы видим, оно действительно положительно влияет на цену нефти, будем надеяться, что за счет этого эффекта мы получим те дивиденды, на которые рассчитывали. В 2018 году мы продолжим реализацию проектов в сфере нефтепереработки и нефтегазохимии, активизируем программу импортозамещения, которая уже приносит неплохие плоды. Главное - не опускать руки, а работать и еще раз работать. Тогда и результат будет", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Всего в 2017 году направлено около 140 предложений тюменских промышленных предприятий, вузов, ученых, ИТ-компаний, производящих импортозамещающую, инновационную и высокотехнологичную продукцию, разработанных исключительно под потребности заказчиков, занятых в сфере ТЭК. По реализации каждого предложения выстраивается предметное сотрудничество.

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10.01.2018 09:11 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
11:11 Екб


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Тюменская область развивает импортозамещение в нефтегазовой сфере
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