На Южном Урале 30-летний мужчина попытался изнасиловать бабушку своего друга

В Кыштыме 30-летний местный житель попытался изнасиловать бабушку своего друга.

В пьяном виде незваный гость заявился в квартиру 70-летней женщины в тот момент, когда приятеля не было дома - инцидент произошел вечером 7 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по лицу, а затем попытался ее изнасиловать. Однако нападавший был настолько пьян, что не смог довести до конца свой умысел и убежал. После произошедшего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас мужчину задержали, женщина проходит судмедэкспертизу. Известно, что нападавший ранее уже был судим за другие преступления, также известно, что он часто выпивает.