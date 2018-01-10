На Южном Урале 30-летний мужчина попытался изнасиловать бабушку своего друга

В Кыштыме 30-летний местный житель попытался изнасиловать бабушку своего друга.
Читайте также:
В Челябинской области рецидивист изнасиловал и убил 14-летнего психбольного мальчика, а потом поджег его тело
В пьяном виде незваный гость заявился в квартиру 70-летней женщины в тот момент, когда приятеля не было дома - инцидент произошел вечером 7 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по лицу, а затем попытался ее изнасиловать. Однако нападавший был настолько пьян, что не смог довести до конца свой умысел и убежал. После произошедшего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Сейчас мужчину задержали, женщина проходит судмедэкспертизу. Известно, что нападавший ранее уже был судим за другие преступления, также известно, что он часто выпивает.