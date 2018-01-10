Мощный циклон обрушился на Южно-Сахалинск: в городе введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона, который подошел к югу Сахалина и принес на остров обильные осадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В связи со сложной дорожной обстановкой закрыта дорога на Синегорск. Отсутствует проезд на трассах до сел Елочки, Дальнее, Новая Деревня, в районах "16 километр", "Ласточка", на улице 1905 года. Заблокированы снегом проезды внутри населенных пунктов Березняки, Старорусское, Ключи, Хомутово, Луговое", - сообщили в мэрии. Проезды внутри населенных пунктов, входящих в состав городского округа, сейчас пробивает дорожная снегоуборочная техника.

Отмечается, что спецтехника работает в условиях ограниченной видимости. Всем автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку.

Автобусный парк пока не приступил к работе. Занятия во всех школах города отменены как в первую, так и во вторую смену. Также закрыты два детских сада из-за отключений электроснабжения и тепла.

В Южно-Сахалинске частично имеются проблемы с подачей энергоснабжения в частном секторе. Перебои зафиксированы в 12 мкрн., Новоалександровске, Дальнем, Елочках, Грушевом саду.

По данным МЧС, паромная переправа Ванино-Холмск остается закрытой. Аэропорт города Южно-Сахалинска до 13.00 (сах) 10 января закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Железная дорога работает в штатном режиме.

Уточняется, что циклон сопровождается сильным снегом, порывы ветра достигают 25 м/с, видимость менее 500 метров.