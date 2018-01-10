"В департаменте – клинические дармоеды": пермская воспитатель пожаловалась Путину на низкую зарплату

Работница одного из детских садов Перми Мария Ш. написала письмо Владимиру Путину. В нем воспитатель пожаловалась на маленькую зарплату и низкое качество работы департамента образования. В мэрии отметили, что педагогов никто не заставляет платить за материалы для воспитанников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начнем, наверное, с зарплаты. Она у воспитателя в Перми – 15-18 тыс. руб. Кто придумал ту систему оплаты, которая существует в нашей сфере? Почему в одном городе в садах разная базовая часть, например? Вот у меня она – 9 тыс. 700 руб., а в другом саду – 11 тыс. 700 руб. На этот оклад начисляются так называемые стимулирующие выплаты. Они полностью зависят от расположения к сотруднику начальства. Нравишься, не возражаешь, не отстаиваешь своё мнение – стимулирующие хорошие, не нравишься и так далее – минимум. А в договоре чётко прописано, что стимулирующая часть не может превышать 10 тыс. руб., то есть хоть на голову встань, но больше 20-21 тыс. ты не получишь", - размышляет воспитатель.

Ей не ясно, почему педагоги делают пособия и игры для детей своими руками и на свои деньги. По словам пермячки, пособия должны быть не просто распечатаны на цветном принтере, а еще и заламинированы. Причем делается это все якобы с санкции чиновников и исключительно на деньги работников детских садиков.

"Про департамент – вообще отдельный разговор. По моему четкому убеждению, в нем работают клинические дармоеды, которых надо брать за шкирку и отправлять на передовую, в группы детского сада, чтобы они сами выполняли порой абсолютно дурные предписания. Одно только требование наличия в музыкальном уголке "алгоритма игры на погремушке" чего стоит. Знаете ли вы, что каждый сад должен ввести в свою деятельность дополнительные платные услуги (ДОПы)? Это нужно, чтобы не обанкротиться, поскольку нет достаточного финансирования? Каждый воспитатель обязан вести хотя бы один такой ДОП. За них, конечно, доплачивают, но почему, чтобы хоть немного подзаработать, педагог должен жить на работе? А как же семья и личная жизнь? А свои дети?", - рассуждает пермячка.

Она считает, что такое положение "унизительно и возмутительно".

"По данным департамента образования, зарплата педагогов детских садов состоит из базовой части и компенсаций за дополнительную работу, не входящую в обязанности. При расчете базовой части учитываются наличие квалификационной категории, стажа, государственных и отраслевых наград, ученой степени. Также оплата включает стимулирующие выплаты и выплаты за оказание дополнительных платных услуг. Сумму стимулирующей части устанавливает сам детсад, и платит по результатам работы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Молодой специалист гарантированно получает от 15 тыс. руб.

"Помимо этого начинающему работнику из бюджета края дают дополнительную поддержку. Это единовременная выплата в 50 тыс. руб., а также надбавки в течение последующих трех лет. Базовая часть может отличаться в разных детских садах города в зависимости от количества детей в учреждении, а также от вида услуги: есть группы раннего развития, кратковременного и полного пребывания, компенсирующие", - считают в мэрии.

При этом за организацию учебного процесса, в том числе и подготовку пособий и материалов для воспитанников, платят из городского бюджета.

"В новом учебном году в образование пришли 330 молодых специалистов. Ежегодно до 90% молодежи остаются работать в школах и учреждениях дополнительного образования", - резюмировали в администрации.