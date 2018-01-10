В южноуральском селе рухнула водонапорная башня

В селе Черновском в результате сильных порывов ветра водонапорная башня, снабжающая населенный пункт водой, согнулась пополам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Миасса, ремонт водонапорной башни проконтролировал первый заместитель главы городского округа Александр Качев. Ремонтом занимается МУП "Городское хозяйство", которое контролирует процесс восстановления нормального водоснабжения в селе.

Сначала сотрудники МУПа будут сбивать лед, потом башню распилят и приварят, чтобы сохранить целостность.

"Мероприятия позволят восстановить полноценное водоснабжение, поскольку давление низкое и вода может подаваться лишь частично. Работы займут порядка двух дней", – сообщил Качев.

Отметим, что водонапорной башне более полувека, поэтому в будущем планируется приобрести новое сооружение.