Прокуратура проверит приморский зоопарк, где леопард схватил ребенка за голову

Прокуратура начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в зоопарке в Приморском крае. Представители надзорного ведомства выехали на место.

Напомним, семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк села Борисовка. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, который схватил его лапами за голову, когда тот подошел близко к клетке. В результате инцидента мальчик получил повреждения в виде рваных ран и укусов.

"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет их надежности", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Приморского края.

Как заверили в ведомстве, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.