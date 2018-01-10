Политологи дали прогноз по явке на выборах президента в "тюменской матрешке": юг обгоняет Чечню, Югра в отстающих

Явка на выборах президента в 2018 г. в среднем по России может составить 51,96%. Такой вывод сделали эксперты Фонда "Петербургская политика", оценивая итоги выборного цикла 2012-2011 гг., передает корреспондент Накануне.RU. Среди регионов "тюменской матрешки" наибольшую явку обеспечат жители Тюменской области, считают политологи.

Явка в Тюменской области будет стремиться к 100%, следует из прогноза "Петербургской политики". Для сравнения: прогноз для Дагестана 99,18%, для Чечни - 95,87%.

В Ямало-Ненецком автономном округе на участки могут прийти 91,87% избирателей. Отметим, что на выборах президента в 2012 г. проголосовали 93,34% избирателей.

Явку ниже, чем по стране, может показать Ханты-Мансийский автономный округ. Политологи предположили, что свой выбор сделают только 47,41% жителей. Заметим, что прогноз рассчитан по формуле "Явка на выборах в Госдуму-2016 x/ Явка на выборах президента 2012 / явка на выборах в Госдуму 2011". В 2012 г. за президента проголосовали 64,04% югорчан, в выборах депутатов Госдумы приняли участие 39,3% в 2016 г. и 53,1% в 2011 г.