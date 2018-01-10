Послы РФ и Ирана в Анкаре вызваны в МИД Турции

МИД Турции вызвал российского и турецкого послов, чтобы выразить протест после поступления информации о нарушении правительственными силами в Сирии границы зоны деэскалации в Идлибе, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По информации издания, турецкие власти намерены попросить у дипломатов двух государств призвать Дамаск прекратить нарушения границ зоны деэскалации.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) наносят удары по позициям умеренной оппозиции в провинции Идлиб, передает "Интерфакс".

Между тем, напомним, Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю турецкой Национальной разведывательной организации Хакану Фидану. Это произошло после того, как выяснилось, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района зоны деэскалации "Идлиб".

Напомним, нападение произошло 6 января. Никто не пострадал, атаку удалось блокировать.

По данным официального печатного органа министерства, газеты "Красная звезда", запуск беспилотников осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции.