В Кургане возле КЦ "Академия" женщина нарушила правила и попала под машину

В Кургане возле КЦ "Академия" сбили 50-летнюю женщину.

Пострадавшая решила нарушить правила и перейти дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости находился пешеходный переход, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Авария произошла накануне в девятом часу утра.

"22-летний житель Кургана, управляя автомобилем "AUDI А6", допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу", - добавили в полиции.