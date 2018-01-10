"Роснефть" отказалась от ямальских активов АЛРОСА. Заявку подала "Башнефть"

Нефтяная компания "Роснефть" не будет участвовать в аукционе на газовые активы АЛРОСА на текущих условиях, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Ранее нефтяная компания заявила о недовольстве форматом продажи активов на Ямале, сравнив аукцион с приватизацией 90-х.

По словам Леонтьева, "Роснефть" получила экспертные оценки состояния запасов газа на месторождениях "Геотрансгаза" и Уренгойской газовой компании.

"При отсутствии официального подтверждения запасов, при отсутствии согласия на последующее право требований (к "Алросе" - прим.) в случае неподтверждения запасов после покупки активов мы не можем участвовать в этой авантюре при таких условиях", - сказал он, не уточнив, следует ли из этого, что "Роснефть" полностью отказывается от участия в аукционе", - сказал он ТАСС.

Отметим, что ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на участие в аукционе на подала "Башнефть", входящая в структуру НК. "Ведомости" со ссылкой на представителя "Роснефти" сообщали, что ходатайства подали другие структуры: "РН-холдинг" и "РН-газ".