Следователи в Барнауле проверяют информацию о выселении в подвал нескольких семей

Следственные органы начали доследственную проверку по сообщению федерального СМИ о семьях, вынужденных жить в подвале административного здания в Барнауле, сообщили Накануне.RU в региональном СУСК РФ.

По данным ведомства, в выпуске программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Барнауле несколько семей вынуждены проживать в нежилом помещении – в подвале административного здания по улице Червонная, где в настоящее время расположен детский сад и оздоровительный клуб.

"Многие из жильцов имеют регистрацию по данному адресу и живут там много лет. Подвал непригоден для проживания, однако люди не имеют возможности переселиться в другое жилье. В сюжете говорится о бездействии чиновников в решении жилищной проблемы граждан, а также их незаконных действиях по выселению людей из квартир. Жильцы вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства, создающие сложности в проживании", - сообщили в СК.

В рамках проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сюжете, и дать правовую оценку действиям должностных лиц, предпринимающих незаконные действия по выселению граждан и не принимающих мер по решению их жилищной проблемы.