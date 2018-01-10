Инвестиционные соглашения поднимают Прикамье в рейтинге устойчивости регионов

Пермский край продолжает наращивать позиции в рейтинге устойчивости российских субъектов, который готовит фонд "Петербургская политика". За декабрь 2017 г. регион прибавил 0,1 балла. С результатом в 6,3 балла Прикамье находится в третьей группе регионов со средней устойчивостью, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди позитивных событий составители рейтинга отметили инвестиционные соглашения, заключенные региональными властями. В частности: утверждение советом директоров РЖД инвестпрограммы на 2018 год, учитывающей затраты на проектирование и развитие Пермского железнодорожного узла; встречу губернатора Максима Решетникова с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на которой обсуждалось увеличение инвестиций в газификацию Пермского края; соглашение о сотрудничестве с банком "Российский капитал", а также подписание Газпромбанком и "Метафракс" кредитных соглашений по проекту строительства в Губахе химического комплекса "Аммиак – карбамид - меламин". Также в числе позитивных событий аналитики фонда отнесли открытие в Перми гипермаркета товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен".

Подняться выше в рейтинге региону помешал пожар в административном здании "Мотовилихинских заводов" в Перми. Напомним, сообщение о возгорании поступило в 20.40 27 декабря. В 1.11 28 декабря объявлено о локализации и ликвидации огня, в 2.20 – его последствий.

Также к негативным событиям эксперты отнесли требование федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой об увольнении директора пермского специализированного дома ребенка в связи с выявленными нарушениями в содержании детей и заявление главного тренера ФК "Амкар" Гаджи Гаджиева, что пермский футбольный клуб может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием. Отметим, что 20 декабря министр спорта, физической культуры и туризма Пермского края Олег Глызин встретился с руководством футбольного клуба "Амкар". Итогами встречи стороны остались довольны. Министр спорта Олег Глызин, комментируя итоги встречи, подчеркнул, что финансирование профессиональных клубов, в том числе "Амкара", будет продолжено по тем правилам и в тех объемах, которые были установлены ранее.