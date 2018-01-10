Мутко не будет допущен до Олимпийских игр 2018 года

Спортивный арбитражный суд не будет торопиться с рассмотрением иска вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр в любом качестве.

Как сообщает Чемпионат, Мутко узнает вердикт после завершения Олимпийских игр 2018 года, поскольку он не подавал запрос на срочное рассмотрение дела. Таким образом, российский чиновник не будет допущен до Пхенчхана-2018.

Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Его сменил ранее занимавший должность гендиректора оргкомитета Алексей Сорокин.

Перед этим исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Однако без работы Мутко не остался - он уже возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.