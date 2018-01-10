Генеральным директором "Уралмашзавода" стал Сергей Смолин

Генеральным директором "Уралмашзавода" назначен Сергей Смолин. Совет директоров единогласно принял это решение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Напомним, что бывший генеральный директор Андрей Кузнецов уходит на повышение: с нового года он будет курировать производство сразу трех предприятий, входящих в УК "УЗТМ-КАРТЭКС". 29 декабря состоялось заседание совета директоров "Уралмашзавода" по вопросам досрочного прекращения полномочий действующего гендиректора и назначения нового.

Сергей Смолин вступил в должность в канун нового года - 30 декабря. Договор подписан до 29 декабря 2018 года включительно. В прошлом он занимал различные руководящие посты на ОАО "Пермский моторный завод", ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Росатом) и АО "Уральский приборостроительный завод". Отмечен званием "Заслуженный машиностроитель РФ", имеет медаль "За трудовое отличие", а по итогам 2005 года вошел в номинацию "1000 лучших менеджеров России".