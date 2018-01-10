"Хотели бы остудить "горячие головы": Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы

Российское посольство в США назвало неприемлемыми попытки Вашингтона повлиять на выборы президента в России, заявление опубликовано в аккаунте дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что заявления официального Вашингтона о "политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов - несостоятельны".

"Хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", - отмечает посольство.

Также дипломаты выразили надежду, что американские власти "не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права".

Ранее Госдепартамент США выразил "обеспокоенность" в связи с отказом в регистрации Алексею Навальному в качестве участника президентских выборов 2018 года.

Напомним, Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ в 2018 году из-за судимости. Верховный суд России 6 января оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу Навального.