Следователь по особо важным делам ГСУ СК стал первым замом руководителя прикамского управления

Владимир Путин назначил первым заместителем главы прикамского управления СКР полковника юстиции Алексея Сердюкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее он трудился старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СК.

К работе в Перми Сердюков приступит 15 января.