Следователь по особо важным делам ГСУ СК стал первым замом руководителя прикамского управления

Владимир Путин назначил первым заместителем главы прикамского управления СКР полковника юстиции Алексея Сердюкова, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ранее он трудился старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СК.
К работе в Перми Сердюков приступит 15 января.