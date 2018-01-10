СКР: пожар в Ревде, в результате которого пострадали трое детей, мог произойти из-за новогодней гирлянды

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Ревде, в результате которого пострадали трое детей.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, утром 9 января в одной из квартир дома по улице Максима Горького произошло возгорание, после тушения которого в больницу были доставлены три малолетних ребенка 2011, 2015 и 2017 годов рождения. В настоящее время всем троим оказывается необходимая медпомощь. В ведомстве выяснили, что в момент произошедшего мать пострадавших детей в квартире отсутствовала. По одной из рассматриваемых версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электрической гирлянды на новогодней елке, установленной в квартире.

"В рамках доследственной проверки будет даваться правовая оценка на предмет наличия в данной ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, устанавливающей ответственность за сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также точных причин возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы. Опрашиваются члены данной семьи и родственники, соседи, истребована и анализируется необходимая документация", - добавили в следствии.

Там отметили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, обстоятельства данного инцидента также устанавливает прокуратура.