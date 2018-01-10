Правительство утвердило правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

Правительство России утвердило правила субсидирования ипотеки для многодетных семей в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Они предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Субсидии будет предоставлять "Агентство ипотечного жилищного кредитования".

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, отмечено в документах, опубликованных на сайте кабмина.

Как сообщало Накануне.RU, поручения о поддержке рождаемости предусматривают выплаты за первого и второго ребенка. Соответствующий проект в декабре 2017 г. одобрила Госдума.