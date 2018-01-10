Минобороны РФ назвало место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района зоны деэскалации "Идлиб". Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, нападение произошло 6 января. Никто не пострадал, атаку удалось блокировать.

По данным официального печатного органа министерства, газеты "Красная звезда", запуск беспилотников осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции.

Минобороны направило письма начальнику генштаба Вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю турецкой Национальной разведывательной организации Хакану Фидану.

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — отметили в министерстве.



Хмеймим