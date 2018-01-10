В приморском зоопарке леопард напал на ребёнка

В больницу Уссурийска за медицинской помощью обратились женщина с двухлетним сыном, который получил телесные повреждения в результате нападения на него леопарда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.

Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк села Борисовка. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырёхлетнего сына, младший ребёнок остался без присмотра у клетки с леопардом, который схватил его лапами за голову, когда тот подошёл близко к клетке.

В результате инцидента мальчик получил повреждения в виде рваных ран и укусов. Ему была оказана неотложная помощь на месте.

В отношении родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).