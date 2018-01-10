В ПФР объяснили причины отказов в назначении пенсии по старости

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина о ряде случаев отказа в назначении гражданам страховой пенсии по старости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ПФР в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости, что, по словам главы Минтруда, произошло из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов.

По информации ТАСС, ссылающегося на пресс-службу фонда, для получения пенсии по старости необходимо соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст 55 лет для женщин и 60 — для мужчин, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В противном случае гражданину начисляется социальная пенсия.

Отметим, в 2018 году, по данным ПФР, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 тыс. 329 руб., для работающих — чуть более 14 тыс. Средняя социальная пенсия составит 9 тыс. 45 руб.

Напомним также, что в конце декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.