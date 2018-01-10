Сеул и Пхеньян результативно провели переговоры

Впервые за два года Сеул и Пхеньян провели переговоры по нормализации двусторонних отношений на министерском уровне.

Напомним, 3 января северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с руководством Южной Кореи через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

По информации ТАСС, делегация Республики Корея составила пять человек во главе с министром объединения Чо Мён Гюном. В свою очередь, делегацию КНДР возглавил председатель Комитета по мирному обхединению Кореи Ри Сон Гвон.

Северокорейский представитель во вступительном слове выразил надежду на то, что стороны "проведут переговоры в духе откровенности и доверия, и что диалог принесёт ценные результаты всему корейскому народу, став для него главным новогодним подарком".

В свою очередь, Чо Мён Гюн подчеркнул, что диалогу предшествовал "длительный период охлаждения" в связях между двумя государствами полуострова.

"Начало — уже полдела", — отметил южнокорейский министр, выразив при этом надежду на "решимость и упорство" сторон переговоров.

По итогам мероприятия делегациями было подписано совместное заявление, в котором перечислены основные договорённости. В частности, стороны приняли решение возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран, целью которой является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове.

Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились о проведении консультаций между военными обеих стран о снижении напряжённости на межгосударственной границе.

Также сторонами было решено активизировать обмены в различных сферах, прежде всего, гуманитарной и спортивной.

Напомним, 1 января стало известно о намерении Пхеньяна отправить на зимние Олимпийские игры свою сборную.

Как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.