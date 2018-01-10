Жительница Нефтеюганска вместо купленного телефона получила в посылке кусок мыла

Полицейские Нефтеюганска проводят расследование по факту мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы города, по словам которой, ею была осуществлена покупка сотового телефона стоимостью 8 тыс. руб. через интернет-магазин. При вскрытии посылки с покупкой потерпевшая вместо гаджета обнаружила кусок "хозяйственного" мыла.

В настоящее время правоохранителями проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников.

Полицейские, при совершении оплаты товара через интернет-магазины, советуют ознакомиться с легальностью и достоверностью того, или иного сайта, изучить отзывы пользователей, уточнить информацию об уровне безопасности и защищенности транзакции перевода в банке, через который осуществляете платеж.