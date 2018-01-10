Жительница Тюмени в ходе застолья порезала бывшего супруга

Полицейские Тюмени задержали местную жительницу, которая нанесла ножевые ранения бывшему супругу.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области, в медицинское учреждение города с ножевым ранением был доставлен 36-летний мужчина.

Полицейским удалось на месте преступления задержать 30-летнюю подозреваемую. Ею оказалась официально не трудоустроенная тюменка. В праздничный день к ней в гости пришел бывший супруг, чтобы наладить отношения. В ходе застолья у мужчины и женщины произошел конфликт, в ходе которого, злоумышленница кухонным ножом нанесла потерпевшему проникающее ранение в грудную клетку, причинив также резаную рану плеча и лба.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.