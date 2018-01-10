Полные лунные затмения и противостояние Марса можно будет увидеть в 2018 году

В 2018 году произойдут несколько зрелищных астрономических явлений.

Как сообщил научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Сергей Смирнов, 31 января ожидается полное лунное затмение. Момент наибольшей фазы произойдет около 16.30 мск. Наилучшие условия для наблюдений будут в Азии, Северной Америке и в Тихом океане.

Луна также приобретет красный цвет, став "кровавой". Такой багровый цвет небесное тело приобретает из-за преломления солнечного света в земной атмосфере. По словам научного сотрудника, ничего плохого в связи с этим нас не ожидается.

27 июля произойдет "великое противостояние Марса", когда Красная планета будет противостоять Солнцу.

Также в 2018 году ожидаются три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль). Кроме того, самая большая планета нашей системы Юпитер войдет в противостояние с Желтым карликом. Это случится 9 мая, сообщает "Интерфакс".