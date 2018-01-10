Названо имя самого богатого человека в мире на начало 2018 года

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей в мире.

На начало 2018 года им стал основатель компании Amazon.com Джефф Безос. По данным издания, его состояние достигло $105,1 млрд. Бизнесмен также владеет частным аэрокосмическим агентством Blue Origin и издательским домом The Washington Post.

Второе место занял создатель Microsoft Билл Гейтс с $93,3 млрд, на третьем - инвестор Уоррен Баффет, у которого насчитали $87,2 млрд. Далее идут создатель Facebook Марк Цукерберг ($77,5 млрд), а также бывший глава компании Inditex Амансио Ортега ($76 млрд).

Джефф Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года, когда журнал Forbes оценил его состояние в $90,6 млрд. Таким образом, за шесть месяцев капитал предпринимателя увеличился почти на $15 млрд, сообщает РИА "Новости".