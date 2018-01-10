Стало известно имя пресс-секретаря предвыборного штаба Путина

Политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов станет пресс-секретарем открывающегося 10 января избирательного штаба Владимира Путина.

В штабе главы государства не будет руководителя, говорят источники в штабе. Вместо этого будут несколько сопредседателей, такой вариант обсуждался с самого начала. Одним из сопредседателей штаба Путина станет руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Предвыборный штаб Владимира Путина расположится в Гостином дворе. Помещения для штаба подготовлены, часть будущих сотрудников уже заняли их.

На выборах президента в 2012 году штаб Владимира Путина располагался в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, 36. Возглавлял его режиссер Станислав Говорухин, сообщает РБК.

Андрей Кондрашов вел программу "Вести недели", в 2016 году был назначен директором дирекции программы. Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в числе которых фильм "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года в Крыму.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предвыборный штаб Путина начнет работать в ближайшее время.

Напомним, о планах баллотироваться на пост главы государства президент сообщил на встрече с работниками Горьковского автозавода. Там же Путин заявил, что пока не решил, кто будет главой его избирательного штаба на предстоящих выборах главы государства в 2018 году.