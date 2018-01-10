Площадь перед российским посольством в Вашингтоне будет носить имя Бориса Немцова

Площадь перед посольством России в Вашингтоне получит имя убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщил экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, это произойдет до 27 февраля. По его словам, Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Отдельным решением совет единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта.

7 декабря 2017 года в городском совете Вашингтона состоялись общественные слушания по законопроекту о переименовании части территории перед российским посольством, между улицами Дэвис и Эдмундс, в честь Немцова. В слушаниях участвовала дочь Немцова Жанна, сообщает "Интерфакс".

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.