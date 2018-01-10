Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты

Более 700 россиян, среди которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты.

В их числе - один из основателей и совладельцев компании "Яндекс" Аркадий Волож и члены его семьи. Информация об этом появилась на сайте правительства Мальты.

Представитель "Яндекса" сообщил, что Волож много путешествует по делам, а европейское гражданство позволяет ездить без виз. В компании отметили, что "как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России".

Среди других россиян - предприниматель, председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладельц Beluga Group (производитель водки) Александр Мечетин, землевладелец Игорь Худокормов и другие.

Программа "Гражданство в обмен на инвестиции" действует на Мальте с 2013 года. Чтобы принять в ней участие, необходим основной взнос в 250 тыс. евро. Средства вкладываются в государственные облигации с возвратом через пять лет. Также заявитель на срок не менее пяти лет должен приобрести или арендовать на острове недвижимость, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, отток капитала из России в 2017 году удвоился.