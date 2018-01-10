В Токио заметили перемещения российского противолодочного корабля и танкера недалеко от островов Цусима

Японский патрульный самолет Kawasaki-1 в ночь на 6 января обнаружил в 120 км к юго-западу от островов Цусима два российских корабля.

Как говорится в сообщении на сайте штаба Сил самообороны Японии, это были большой противолодочный корабль типа "Удалой" и большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей российского Тихоокеанского флота.

Корабли двигались через Цусимский пролив между островами Цусима и островом Ики - в северо-восточном направлении в сторону Японского моря.

По словам японских военных, 3 октября 2017 года они уже наблюдали два этих судна в акватории Восточного прохода. Тогда "Удалой" и танкер "Борис Бутома" следовали через пролив на юг.