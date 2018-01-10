Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий

Пенсионный фонд России в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, это произошло из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. Вместо пенсии таким людям будет назначаться не страховая, а социальная пенсия, которая в 1,5 раза ниже. По словам Топилина, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату.

Проблемы с получением пенсии могут возникнуть даже в таких случаях, когда в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или бывшего места работы человека уже не существует.

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 тыс. 329 руб., для работающих — чуть более 14 тыс. Средняя социальная пенсия составит 9 тыс. 45 руб., сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.