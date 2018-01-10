Юг Сахалина остался без света из-за сильной метели

Около 4 тыс. 300 жителей юга Сахалина остались без света из-за циклона и сильной метели.

Как сообщили Накануне.RU в Минэнерго РФ, массовые аварийные отключения происходят из-за порывистого ветра, скорость которого достигает 25 м/с. Без электроснабжения осталось жители Южно-Сахалинска, пяти населенных пунктах его пригорода, а также Анивского и Холмского районов.

Аварийно-восстановительные работы осуществляют пять бригад. Метель до сих пор продолжается.

Между тем, из-за сильной метели в Южно-Сахалинске введен режим ЧС. В городе введены ограничения для движения автотранспорта. Занятия во всех школах отменены.

Автомобилистов власти просит воздержаться от использования личного транспорта.