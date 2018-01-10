В Кургане Богомолову оглашают приговор. Он будет обвинительным

В Курганском городском суде началось оглашение приговора по скандальному уголовному делу в отношении застройщика Алексея Богомолова и чиновников администрации Кургана и правительства Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Оглашение судебного решения продлится весь день.

Алексей Богомолов прибыл в суд в присутствии адвоката, заметно, что он очень взволнован.

Помимо застройщика, на скамье обвиняемых находятся заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

Приговор будет обвинительным. Судья отметил, что признает Алексея Богомолова виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, всех перечисленных обвиняют в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки".

Для Алексея Богомолова гособвинитель попросил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 10 млн руб. Для Бровко - 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4,8 млн руб. Для Вертунова - 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима - такой же запрет как и Бровко, но еще и штраф в 6 млн руб. Для Ковешниковой - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 450 тыс. руб.

Планируется, что решение судьи Сергея Лыткина станет известно в конце рабочего дня.