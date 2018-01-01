Путин и Нетаньяху договорились о личной встрече

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры стран договорились о встрече, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин и Нетаньяху "условились провести в ближайшее время встречу с целью обсудить вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", отметили в пресс-службе.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с наступившим новым годом. Лидеры пожелали друг другу и народам России и Израиля в 2018 г. всего самого доброго.