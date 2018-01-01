На Украине осквернили памятник коммунарам

В украинском городе Днепр в ночь на 1 января неизвестные облили красной и частично разрушили памятник погибшим участникам революции 1917 — 1919 гг. Вандалы атаковали монумент в день рождения украинского националиста Степана Бандеры, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным украинских СМИ, на улице Каруны облили краской, на шеи чугунных коммунаров накинули петли, а имена погибших ради революции закрасили "кровью". Вандалы также оставили поздравительные послания для Бандеры.

Отметим, что сегодня в честь 109-1 годовщины со дня рождения Степана Бандеры члены запрещенной в России Организации украинских националистов провели митинги и факельные шествия в Киеве и других городах страны.