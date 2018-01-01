Центризбирком принял документы жены муфтия Дагестана для выдвижения на выборы президента России

Сегодня, 1 января, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла к рассмотрению документы для выдвижения на выборы президента России у Айны Гамзатовой.

Жена муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение ЦИК.

Напомним, 29 декабря избирком принял решение о регистрации кандидатом на должность президента Владимира Жириновского, выдвинутого ЛДПР. Как сообщало Накануне.RU, документы в ЦИК сдали президент России Владимир Путин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.