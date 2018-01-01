Транскавказская автомагистраль закрыта из-за угрозы схода лавины

Транскавказская автомагистраль закрыта из-за угрозы схода лавин. Запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18 часов до особого распоряжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Силы и средства Главного Управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.